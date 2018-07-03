Радіо Свобода Daily: надгробки для російських десантників, загиблих на Донбасі, оплатила Росія

Світовий рекорд у плаванні

Український плавець Андрій Говоров на змаганнях Sette Colli Trophy в Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм. У фіналі змагань Говоров показав час 22,27 секунди. Це на 16 сотих секунди краще за попередній світовий рекорд, який з 2009 року належав іспанцю Рафаелю Муньйосу.

Цікаво, що у 2016 році Москва пропонувала кримчанину Андрію Говорову виступати за збірну Росії після того, як він переміг на Всесвітній Універсіаді в Казані. Як розповів журналістам президент Федерації футболу України Андрій Павелко, який дружить із Говоровим, росіяни тоді пропонували уродженцю окупованого нині Севастополя 1 мільйон доларів.

Список на обмін

Україна озвучила список росіян, на яких готова обміняти своїх громадян. Імена та прізвища 23 засуджених або заарештованих в Україні російських громадян були опубліковані Іриною Геращенко, представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Цей перелік тут. У той же час координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова вважає, що в списку немає ще кількох осіб, які теоретично могли б туди внести.

4 роки для Балуха замість 4 місяців

На засіданні підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду в Криму прокурор попросив для українського активіста Володимира Балуха чотири роки колонії загального режиму за звинуваченням у дезорганізації роботи Роздольненського ізолятора тимчасового тримання. Обвинувачення просить для Балуха надто суворе покарання, навіть за російськими законами, вважає адвокат Балуха Ольга Дінзе. «За практикою призначення покарання за цією статтею в Росії, це – приблизно 4-6 місяців позбавлення волі. Я не знаю, хто давав йому вказівку попросити настільки суворе покарання», – сказала Дінзе.

Зюбіна про листування з Сенцовим

Тим часом про іншого політичного в'язня Кремля розповіла українська акторка Римма Зюбіна. Олега Сенцова вона називає тим, хто може стати поштовхом до зміни влади в Росії. При цьому вона не вірить в те, що Володимир Путін згодиться обміняти засудженого в Росї українського режисера. В інтерв'ю Радіо Свобода вона розповідає про своє листування з Сенцовим, про його силу волі і почуття гумору, а також про нову виставу за його твором.

Могили російських десантників, яких «не було» на Донбасі

Далі про новий поворот в історії російських військових на Донбасі. Вперше про десантників російської армії, які воювали під Луганськом, стало відомо в кінці серпня 2014 року. Тоді бійців елітної 76-ї гвардійської дивізії почали таємно ховати під Псковом. Через чотири роки на місці безіменних хрестів встановлені монументальні кам'яні надгробки – за гроші Міноборони Росії. Ексклюзивні кадри із Пскова – у матеріалі Донбас.Реалії.

​Вімблдон 2018

І ще трохи спорту. На трав’яних кортах затишного куточку південно-західного Лондона розпочинається найпрестижніший і найкласичніший з усіх тенісних турнірів, а саме Вімблдонська першість. Цей турнір, втім, асоціюється не лише з тенісом. Чи відрізнятиметься цей турнір у Вібмблдоні від решти попередніх, і чого очікувати українським любителям тенісу?

Залежний від відеоігор? Ти хворий, вважає ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) внесла залежність від відеоігор в оновлену Міжнародну класифікацію хвороб. Схоже, тепер батьки матимуть офіційну причину заборонити дітям грати. Але як зрозуміти, коли саме хобі стає ігровим розладом, та чому рішення ВООЗ спричинило чимало критики? Про це у завершальному лінку на сьогодні.

Будьте залежні лише від корисних речей!

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