Обвинувачення просить для Балуха надто суворе покарання, навіть за російськими законами – адвокат

Виходячи з усталеної в Росії судової практики, держобвинувач у другій кримінальній справі стосовно українця Володимира Балуха попросив суд покарати активіста невмотивовано великим терміном позбавлення волі, заявила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Балуха Ольга Дінзе.

«Прокурор попросив призначити покарання – 6 років позбавлення волі загалом, а за цей епізод, який зараз інкримінують Балуху – 4 роки позбавлення волі. Вважаю, дане покарання не відповідає скоєному злочину. За практикою призначення покарання за цією статтею в Росії, це – приблизно 4-6 місяців позбавлення волі. Я не знаю, хто давав йому вказівку попросити настільки суворе покарання», – сказала Дінзе.

Адвокат також зазначила, що захист просив виправдати активіста, акцентуючи увагу на тому, що дії Балуха були реакцією на провокації начальника Роздольненського ІТТ, а отже – необхідною обороною.

За словами Дінзе, Балух почувається нормально і продовжує голодування – п'є тільки воду.

На засіданні підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду в Криму прокурор попросив для українського активіста Володимира Балуха чотири роки колонії загального режиму за звинуваченням у дезорганізації роботи Роздольненського ізолятора тимчасового тримання.

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Активіст голодує від 19 березня через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

Після місяця повної відмови Балуха від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав його вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

За даними захисників, 22 червня Балух знову посилив голодування і перейшов на воду.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.