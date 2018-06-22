«Вирізати хохлів». Український активіст розповів про образи в кримському ізоляторі

Український активіст Володимир Балух на засіданні підконтрольного Росії Роздольненського райсуду Криму 22 червня розповів про образи, фізичне насильство і провокації з боку начальника ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) Валерія Ткаченка. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Потерпілий (начальник Валерій Ткаченко – ред.) заявив (на суді – ред.), що у нього неприязного ставлення до мене немає. Але з першого дня мого перебування в ІТТ, коли Ткаченко зайшов до мене вранці на перерахунок, насамперед сказав: «О, «правосека» нарешті привезли. Зараз «двадцяточку» тобі навалять – на зоні навчать батьківщину любити», – зазначив на допиті Балух.

За словами українського активіста, він не раз заявляв про бажання давати показання під поліграф, в чому йому відмовляли.

«Він (Ткаченко – ред.) звертався до мене суцільними матюками. Кожен раз, коли перебував в ІТТ, він приходив до мене в камеру і намагався образити, принизити за національною ознакою і, за його розумінням, мою належність до «Правого сектору». Говорив, що і вирізати нас, хохлів, треба як вид, і різне інше. Приходив з перегаром, у цивільному одязі, у вихідні дні. Ці спроби мене вдарити, образити, усі провокації – є на відеозйомці», – заявив Балух.

Балух голодує через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими. Адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що український активіст за час голодування втратив 30 кілограмів ваги.

Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Ще одна справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір’ї його будинку.