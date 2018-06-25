Адвокат: лише один політик може змусити Путіна звільнити Сенцова

Президент Росії Володимир Путін прислухається до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у питанні звільнення українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії, заявив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат українця Дмитро Дінзе.

«Я знаю таку людину, яка певним чином натиснула або попросила, і Путін виконав. Це президент Туреччини… Якраз до нього прислуховується Володимир Володимирович», – сказав Дінзе.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», бо він – «людина, яка йде до кінця».

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Вища виборча комісія Туреччини раніше сьогодні оголосила чинного лідера Реджепа Таїпа Ердогана абсолютним переможцем президентських виборів, що відбулися 24 червня.

25 жовтня 2017 року засуджених в анексованому Росією Криму лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза передали Туреччині. Відповідні накази президента Росії про помилування засекречені.