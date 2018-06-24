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24 Червень 2018, Київ 15:17
Новини | Політика

Яґланд у понеділок офіційно проситиме Путіна звільнити Сенцова – ЗМІ

Турбйорн Яґланд

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд у понеділок, 25 червня, подасть офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання у російській колонії. Про це повідомив директор департаменту комунікацій, заступник генсекретаря РЄ Даніель Гольтґен, інформує DW.

«У понеділок Яґланд подасть прохання про помилування Сенцова», – повідомив Гольтґен. Він також наголосив, що генеральний секретар як керівник Ради Європи має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

20 червня Турбйорн Яґланд відвідав Москву, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та російською омбудсманом Тетяною Москальковою. За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним питання звільнення українських політичних в’язнів Яґланд не порушував. Проте у ході зустрічей з Лавровим та Москальковою він закликав російську сторону звільнити Олега Сенцова з гуманітарних міркувань.

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«Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень», – повідомив Гольтґен. Тому, за його словами, генеральний секретар вирішив особисто клопотати про звільнення Олега Сенцова.

Олег Сенцов, засуджений судом у Росії у 2015 році до 20 років позбавлення волі, оголосив 14 травня цього року голодування з вимогою звільнити усіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Український омбудсман Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй відмовляють у зустрічах з українськими політв’язнями.

22 червня вона повідомила, що російський омбудсман Тетяна Москалькова запропонувала їй разом відвідати затриманого в Україні керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, а вже після цього вирушити до Сенцова в колонію в Лабитнангі. Проте Денісова наполягає на першочерговому візиті до режисера.

У цілому в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв’язнів.

У понеділок, 25 червня, у Страсбурзі відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). У день відкриття сесії Бюро асамблеї вирішуватиме, чи вносити до порядку денного питання термінових дебатів щодо звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.

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