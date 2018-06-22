Ми відстоюємо першочергові візити до Сенцова – Денісова про зустріч з Москальковою

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що її російська колега Тетяна Москалькова запропонувала разом відвідати арештованого в Херсоні головреда «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, а потім кінорежисера Олега Сенцова в російській колонії, про це Денісова написала у Facebook. За її словами, український омбудсман наполягає на першочерговому відвіданні Сенцова, який голодує вже 40 днів.

«Завершилася чергова зустріч із Уповноваженим РФ Тетяною Москальковою. Зустріч була не проста... Тетяна Москалькова запропонувала разом з нею відвідати Кирила Вишинського в Херсонському СІЗО, а потім Олега Сенцова в Лабитнангі. Оскільки Олег голодує вже 40-й день, я запропонувала спочатку відвідати його. Ми відстоюємо першочергові візити до Олега Сенцова, Романа Сущенка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Олександра Шумкова... до всіх наших хлопців!», – йдеться у повідомленні.

Інших подробиць про перебіг та результати зустрічі не повідомляється.

Ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов розпочав 22 червня 40-й день голодування з вимогою звільнення українських політв’язнів.

Як повідомив адвокат українця Дмитро Дінзе після відвідування підзахисного 21 червня, Сенцов перебуває в окремій палаті медчастини колонії, лікарі якої роблять все можливе для збереження його життя. У нього загострилися проблеми з серцем і нирками. За свідченням лікарів колонії, кризова ситуація зі здоров’ям режисера може настати найближчим часом.

«Щодня Сенцов п’є по 3,5 літра води, йому капають крапельницю з великою кількістю глюкози, амінокислот і поживних вітамінних речовин. Голодування він не припиняв», – розповів Дінзе.

Олександр Кольченко, засуджений в одній справі із Олегом Сенцовим, вимагає зустрічі з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою. Про це повідомив 22 червня російський правозахисник Микола Щур із посиланням на зустріч адвоката з Кольченком.

21 червня Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом з 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.