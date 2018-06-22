Український в’язень Кольченко вимагає зустрічі з Денісовою – правозахисник

Український в’язень Олександр Кольченко, засуджений в одній справі із Олегом Сенцовим, вимагає зустрічі з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою. Про це повідомив 22 червня російський правозахисник Микола Щур із посиланням на зустріч адвоката з Кольченком.

«18-го числа його викликали до начальника колонії, де на нього чекали для розмови з десятеро людей: від регіонального омбудсмена, ОНК (представників Громадської спостережної комісії – ред.) і інших. Розмова з ними у Саші була короткою: вони поцікавилися його здоров’ям, Саша відповів і від продовження спілкування з ними відмовився: «Хочу зустрітися з уповноваженим із прав людини України». Зрозуміти його можна: який сенс розмовляти з людьми, які постійно перекручують інформацію про нього», – написав правозахисник у Facebook.

«Саша, як і раніше, перебуває в медсанчастині. Але тепер не один у палаті, а зі «співкамерником». Трохи набрав ваги (важить зараз близько 62 кг). Кожне його годування знімають на відеокамеру. Йому підписали тривале побачення з мамою на 28–30 липня. (Гадаю, треба оголошувати збір коштів на цю поїздку)», – вказав Микола Щур.

8 червня цей правозахисник повідомляв про поступове поліпшення стану Олександра Кольченка після припинення голодування.

Про припинення Олександром Кольченком голодування 7 червня заявив його адвокат Андрій Лепьохін. Пізніше мати ув’язненого Лариса Кольченко підтвердила, що він не міг продовжувати через різке погіршення стану здоров’я.

Кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.

Це сталося після того, як Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодуванняз вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Російські спецслужби затримали Кольченка і Сенцова разом зі ще двома людьми в анексованому Криму в травні 2014 року. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.