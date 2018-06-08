Я сподіваюся, що тепер щось зрушиться з місця – мати Кольченка після зустрічі з президентом

Президент України Петро Порошенко зустрівся з родинами політв’язнів Кремля і з родичами кримських татар, яких утримують в окупованому Криму, а також родичами бранців, що перебувають на окупованій частині Донбасу.

Зустріч президента України Петра Порошенка з родинами політв’язнів Кремля планувалася давно, і відбулася у потрібному форматі, повідомила перший заступник голови Верховної Ради України, член гуманітарної підгрупи ТКГ на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.

«Підсумки сьогоднішньої зустрічі: президент України, міністр закордонних справ, голова Служби безпеки України, я, як представник президента, ми поінформували родини заручників про ті зусилля, які робляться задля звільнення. Крім того, президент України підтримав ініціативу, яку висловив Володимир Балух, щоб зробити координаційний центр при президентові, щоб обмінюватися інформацією про те, що роблять всі відомства для звільнення заручників. Також президент наголосив на тій ролі, яку має виконувати новий омбудсмен Людмила Денисова, в тому, щоб домагатися доступу, як українського повноваженого з прав людини на території Донбасу і Криму до тюрем, а також добиватися доступу у тюрми Росії до українських громадян», зазначила Ірина Геращенко.

Вона також наголосила на тому, що Україна готова допустити російського уповноваженого з прав людини Тетяну Москалькову, щоб вона могла зустрітися з засудженими за важкі злочини росіянами.

«Наше завдання витягти всіх»

«Українська влада і президент б’ються за визволення всіх. І за тих, хто знаходиться в тюрмах Росії, і на окупованих територіях. Наше завдання витягти всіх. Ми працюємо по різних напрямках, починаючи від переговорів у Мінську, і закінчуючи великою активністю на всіх міжнародних заходах, де піднімається ця проблематика. Останнім часом ми бачимо серйозне загострення в питанні визволення заручників і політв’язнів. Ми бачимо, що Олег Сенцов оголосив голодування задля визволення всіх політв’язнів, і до нього приєдналися інші українці. Дуже тривожить повна відсутність на це реакції з боку російської влади. Я хочу наголосити, що в Мінську ще два місяці тому ми зробили пропозицію росіянам – передати 23 злочинців, які були сюди заслані для шпигунства, диверсій і тероризму. Нажаль і досі немає відповіді на цю ініціативу», – сказала Геращенко.

Родичі політв’язнів мають надію, що після цієї зустрічі з президентом справа з визволенням полонених може зрушити з мертвої точки. Сподіваються родини на те, що перед Чемпіонатом світу з футболу в Росії деяких бранців Кремля зможуть відпустити.

«Все добре. Не запитуйте. Як зроблять, тоді я скажу», – сказала мати політв’язня Станіслава Клиха Тамара Клих після зустрічі з Петром Порошенко.

«Конкретної інформації наразі немає. За чотири роки це була перша зустріч з президентом. Я сподіваюсь, що після цієї зустрічі щось зрушиться з місця, і в найближчий час будуть зроблені кроки для звільнення наших хлопців», – сказала Лариса Кольченко, мати політв’язня Олександра Кольченка.