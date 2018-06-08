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08 Червень 2018, Київ 21:20
Новини | Політика

Клімкін порушить питання політв’язнів на зустрічі «нормандського формату» – Порошенко

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з родичами українських політв'язнів і заручників, утримуваних Росією, Київ, 8 червня 2018 року

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін порушить питання звільнення утримуваних у Росії українських політв’язнів на зустрічі з колегами в «нормандському форматі», яка відбудеться 11 червня. Про це президент України Петро Порошенко заявив 8 червня на зустрічі з родинами українських заручників, які утримуються у російських в’язницях, на окупованих територіях Донбасу та Криму.

«Першим питанням, крім запровадження миротворчої місії, режиму припинення вогню та імплементації Мінських угод, є питання заручників. Ми вже погодили і скоординували нашу позицію, французька та німецька сторони нас підтримують», – розповів президент.

Президент зустрівся із родичами політв’язнів у Росії (відео)
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Президент зустрівся із родичами політв’язнів у Росії (відео)

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Він також наголосив, що на зустрічі тристоронньої групи у Мінську уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко офіційно передала лист із списком із 23 росіян для передачі Росії в обмін на українських політв’язнів.

В інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, поширеному минулого тижня, матері Олега Сенцова та Олександра Кольченка попросили президента України Петра Порошенка зробити все можливе для звільнення їхніх синів.

Докладніше про голодування Олега Сенцова: Олег Сенцов. Камінь, об який спіткнеться Путін

«Уся надія – на те, що ви не кинете їх», – сказала Людмила Сенцова.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти. Востаннє обмін відбувався в грудні минулого року.

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