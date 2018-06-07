Голодування Сенцова і заява Путіна про терориста і журналіста

Від щорічної «Прямої лінії», під час якої президент Росії Володимир Путін спілкується з громадянами, і в Росії, і в Україні чекали відповідей на запитання, які стосуються обох країн. У тому числі і про українців, які перебувають в ув’язненні в Росії і про їхній можливий обмін. Путін відповів у звичному для нього стилі.

«Пряма лінія» Володимира Путіна тривала 4 години 20 хвилин. І запитання, які дійсно важливі, з’явилися лише в другій частині його спілкування з громадянами. Так, про можливий обмін Олега Сенцова на обвинуваченого у державній зраді в Україні головного редактора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського Путін відповів лише в останній частині щорічного шоу.

«Ви знаєте, нашого журналіста – Вишинського – його затримали і заарештували зараз в Україні за його пряму професійну діяльність, за здійснення його журналістської функції. Ось це абсолютно безпрецедентна і абсолютно недопустима політика сьогоднішніх українських правителів, вона повинна знайти відповідне відображення в реакції журналістської спільноти і міжнародних правоохоронних, правозахисних організацій. Що ж стосується іншого фігуранта, пана Сенцова, адже він затриманий в Криму, до слова сказати, не за журналістську діяльність, а за підготовку терористичного акту, за підготовку вибуху, в результаті якого могли постраждати конкретні люди. Це абсолютно різні речі, різні і несумісні. Тому ми поки про це не думали, а я думаю про інше – про те, що здоровий глузд повинен перемогти в Україні, і сподіваюся, що ми доб’ємося звільнення російського журналіста, в тому числі, і під тиском міжнародних організацій, від яких так чи інакше українська влада сьогодні залежить», – відповів Путін.

Футбол на тлі голодування

Міжнародні організації сьогодні здебільшого звертаються не до української влади, а до російської. І ще до керівництва ФІФА. Звернення ці пов’язані з Олегом Сенцовим. Сенцов голодує вже майже 4 тижні, й робить це не за свою особисту свободу, а з вимогою звільнити своїх співгромадян-українців, політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях.

Спостерігачі зазначають, що голодування, про яке говорить увесь світ, не найкраще тло для проведення світової футбольної першості. Втім, є надія, що обмін все-таки найближчим часом відбудеться. Журналіст і правозахисник Зоя Свєтова вважає, що слова Путіна не слід сприймати як істину. І про обміни ми найчастіше дізнаємося, коли вони вже відбулися.

Мені здається, що Путін ніколи публічно не буде говорити те, що він думає, і те, що він збирається зробити

«Мені здається, що Путін ніколи публічно не буде говорити те, що він думає, і те, що він збирається зробити. Тому його заява про те, що Кирило Вишинський – журналіст, а Олег Сенцов – терорист, і їхні злочини непорівнянні, потрібно якраз сприймати в цьому ракурсі. Дійсно, Вишинського звинувачують у шпигунстві, наскільки я розумію, або в державній зраді, а Олега Сенцова звинувачують у тероризмі. В принципі, ці злочини за значимістю і за термінами дуже схожі, тому що це злочини проти державної влади. Мені якраз здається, що висловлювання Путіна про те, що «не розглядається питання»... не потрібно сприймати як істину. Це не означає, що через якийсь час Олега Сенцова не обміняють на того ж Вишинського або ще на когось іншого», – зазначає Зоя Свєтова.

Коли йдеться про обміни, найчастіше згадують радянську частушку про Корвалана і Хулігана. Не виключено, що сучасні дотепники складуть щось про Журналіста і Терориста. У цьому сенсі висловлювання Путіна для них невичерпне джерело.