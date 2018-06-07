Путін застеріг Україну від «провокацій» на Донбасі під час Чемпіонату світу – пряма лінія

Президент Росії Володимир Путін назвав малоймовірною ескалацію конфлікту на Сході України під час проведення Чемпіонату світу з футболу. Про це він заявив під час «Прямої лінії», відповідаючи на запитання, що записав на відео російський літератор і радник ватажка угруповання «ДНР» Захар Прилєпін.

«Я сподіваюсь, що до таких провокацій справа не дійде, але якщо це трапиться, мені думається, що це матиме дуже тяжкі наслідки для української державності загалом», – сказав Путін.

Він закликав Україну виконувати Мінські домовленості і запевнив, що Росія надає допомогу обом угрупованням – і «ДНР», і «ЛНР», – і планує продовжувати цю практику і надалі.

«Те, що відбувається загалом навколо цих територій – це, звісно, сумно. Але це означає, до речі, що чинна українська влада не в змозі вирішити цю проблему», – заявив російський президент.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Практично щодня сторони заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.