Путін: складно сказати, якими можуть бути гарантії безпеки для Північної Кореї

Північній Кореї мають запропонувати «абсолютні» гарантії безпеки, щоб переконати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї, заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю китайському державному телебаченню, яке транслювалося 6 червня. Водночас він зазначив, що наразі складно визначити, якими можуть бути ці гарантії.

«Я можу зрозуміти керівництво Північної Кореї, коли воно говорить про те, що для повної денуклеаризації їм потрібні абсолютні гарантії їх безпеки. А як інакше? Інакше собі і уявити не можна, особливо після тих трагічних подій, які відбулися в Лівії або в Іраку. У них же, у північнокорейців, усе це перед очима стоїть. Тому, зрозуміло, вони будуть вимагати гарантії. Якими можуть бути ці гарантії, в які терміни все це може бути реалізовано – зараз дуже важко сказати», – цитує Путіна прес-служба Кремля.

Він зазначив, що кроки Північної Кореї для зниження напруги в міжнародних відносинах були «безпрецедентними» і несподіваними для нього.

«Ми бачимо також, що північнокорейське керівництво пішло на, чесно кажучи, для мене навіть несподівані, я б сказав, навіть безпрецедентні кроки, спрямовані на зняття цієї напруги. Оголосили, по-перше, про припинення ракетних випробувань, оголосили про припинення ядерних випробувань. Більш того, зараз ліквідували один зі своїх найбільших полігонів для випробування ядерної зброї. Усе це, безумовно, практичні кроки в напрямку денуклеаризації, а це наша спільна кінцева мета», – сказав Путін.

31 травня в Пхеньяні побував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого прийняв Кім Чен Ин.

Після цього північнокорейське агентство ЦТАК та речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомили, що Путін може провести зустріч із Кім Чен Ином.

Лідер КНДР заявляє, що підтримує ідею денуклеаризації Корейського півострова, проте наполягає, що її необхідно проводити поступово, в обмін на поступки з боку США. Сполучені Штати виступають за безумовну відмову Пхеньяна від ядерної зброї.

12 червня має відбутися зустріч Кіма з президентом США Дональдом Трампом.