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01 Червень 2018, Київ 15:27
Новини | Міжнародні

Путін і Кім Чен Ин можуть зустрітися – речник

31 травня лідер КНДР Кім Чен Ин (ліворуч) зустрівся з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим

Президент Росії Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин можуть провести зустріч, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Так, дійсно, така зустріч може відбутися, її модальності і час будуть далі узгоджуватися по дипломатичних каналах», – заявив Пєсков.

Він додав, що сторони не обговорюють варіант проведення зустрічі в столиці Китаю Пекіні.

Перед цим північнокорейське агентство ЦТАК повідомило, що КНДР і Росія домовилися про зустріч вищого керівництва держав у 2018 році.

31 травня в Пхеньяні побував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого прийняв Кім Чен Ин.

Північнокорейський лідер підтвердив свою прихильність ідеї денуклеаризації Корейського півострова, проте наполягає, що її необхідно проводити поступово, в обмін на поступки з боку США. Сполучені Штати виступають за безумовну відмову Пхеньяна від ядерної зброї.

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