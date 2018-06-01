Президент Росії Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин можуть провести зустріч, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Так, дійсно, така зустріч може відбутися, її модальності і час будуть далі узгоджуватися по дипломатичних каналах», – заявив Пєсков.

Він додав, що сторони не обговорюють варіант проведення зустрічі в столиці Китаю Пекіні.

Перед цим північнокорейське агентство ЦТАК повідомило, що КНДР і Росія домовилися про зустріч вищого керівництва держав у 2018 році.

31 травня в Пхеньяні побував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого прийняв Кім Чен Ин.

Північнокорейський лідер підтвердив свою прихильність ідеї денуклеаризації Корейського півострова, проте наполягає, що її необхідно проводити поступово, в обмін на поступки з боку США. Сполучені Штати виступають за безумовну відмову Пхеньяна від ядерної зброї.