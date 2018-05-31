Кім Чен Ин зустрівся з Лавровим перед планованим самітом із Трампом

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся у Пхеньяні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який перебуває з офіційним візитом в КНДР.

У Twitter МЗС Росії розміщені фотографії, на яких Кім Чен Ин і Сергій Лавров тиснуть один одному руки.

Візит Лаврова відбувається перед планованим на червень самітом лідерів США і Північної Кореї.

Лавров запросив лідера КНДР відвідати з візитом Росію.

Кім Чен Ин, зі свого боку, заявив, що налаштований розвивати і розширювати співробітництво з Росією.

Тим часом напередодні до США прибув заступник північнокорейського лідера Кім Йонг Чол. Із ним вже зустрівся держсекретар США Майк Помпео. Ще одна їхня зустріч запланована на 31 травня.

Кім Йонг Чол став найбільш високопоставленим північнокорейським чиновником, який відвідав США за останні 18 років.

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Американська преса повідомляє, що сторони, зокрема, обговорили підготовку саміту лідерів США і КНДР, який призначений на 12 червня в Сінгапурі.

Зустріч президента США Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, на якій мала обговорюватися ядерна програма КНДР, планувалася на 12 червня в Сінгапурі. Проте 24 травня Трамп оголосив про її скасування в зв'язку з недружніми заявами з боку КНДР. Наступного ж дня Трамп заявив, що діалог із Пхеньяном триває, і дав зрозуміти, що саміт 12 червня таки може відбутися.