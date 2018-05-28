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28 Травень 2018, Київ 08:53
Новини | Міжнародні

Трамп: підготовка до зустрічі з Кім Чен Ином триває

Кім Чен Ин (л) та Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що до Північної Кореї прибула група офіційних представників Сполучених Штатів для переговорів про підготовку зустрічі Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином. Повідомлення про це підтвердили і в Держдепартаменті, уточнивши, що переговори відбуваються в місцевості Пханмунджом на кордоні з Південною Кореєю.

У своєму твіті Трамп висловив упевненість у «чудовому потенціалі» Північної Кореї і в тому, що вона в майбутньому стане країною з видатним рівнем економічного і фінансового розвитку. «Кім Чен Ин згоден в цьому зі мною. Так і буде!» – написав Трамп.

24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину лист про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже в суботу, 26 травня, президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.

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