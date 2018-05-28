Трамп: підготовка до зустрічі з Кім Чен Ином триває

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що до Північної Кореї прибула група офіційних представників Сполучених Штатів для переговорів про підготовку зустрічі Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином. Повідомлення про це підтвердили і в Держдепартаменті, уточнивши, що переговори відбуваються в місцевості Пханмунджом на кордоні з Південною Кореєю.

У своєму твіті Трамп висловив упевненість у «чудовому потенціалі» Північної Кореї і в тому, що вона в майбутньому стане країною з видатним рівнем економічного і фінансового розвитку. «Кім Чен Ин згоден в цьому зі мною. Так і буде!» – написав Трамп.

24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину лист про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже в суботу, 26 травня, президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.