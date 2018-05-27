Саміт лідерів США та Північної Кореї таки може відбутися 12 червня?

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що підготовка до саміту 12 червня з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Сінгапурі триває – лише кількома днями по тому, як Трамп сказав про скасування історичної зустрічі. Трамп повідомив у Білому домі 26 травня, що дата саміту «не змінена» і що підготовча робота «триває дуже добре».

Підготовча робота до саміту триває дуже добре

Президент південної Кореї Мун Чже Ін, який несподівано зустрівся з Кім Чен Ином 26 травня, сказав, що північнокорейський лідер «погодився, що саміт 12 червня має відбутися успішно» і «знову дав чітко зрозуміти, що відданий ідеї повної денуклеаризації Корейського півострова».

В повідомленні північнокорейської агенції новин KСNA зазначається, що Кім Чен Ин висловив «чітку волю» до того, аби його зустріч з президентом Трампом відбулася.

За словами південнокорейського президента, Сеул та Вашингтон проведуть «практичні переговори» щодо планованого на 12 червня саміту.

Кім Чен Ин висловив намір покласти край історії війни та конфронтації через успішний саміт Північної Кореї та США

«Він (Кім Чен Ин) висловив намір покласти край історії війни та конфронтації через успішний саміт Північної Кореї та США і через співпрацю задля миру та процвітання», – сказав президент Південної Кореї.

Трамп скасував саміт в листі на ім’я Кім Чен Ина 24 травня, вказавши на погрози з боку Північної Кореї в заяві, в якій Пхеньян назвав віце-президента США Майка Пенса «політичною маріонеткою».

«Прикро, враховуючи надзвичайну злість та відкриту ворожість, висловлені у вашій останній заяві, я вважаю, що було б недоречно на цьому етапі проводити цю довгоочікувану зустріч», – написав Дональд Трамп в листі Кім Чен Ину.

«Зателефонуйте або напишіть мені»

Але американський президент залишив двері відчиненими щодо можливості проведення нової зустрічі, написавши у листі Кіму, що «якщо ви зміните свою думку в тому, що стосується цього важливого саміту, не посоромтесь зателефонувати чи написати мені».

Після несподіваного саміту в прикордонному селі Панмунчжон 26 травня, лідери двох Корей повідомили, що погодились зустрічатися «регулярно» і що, імовірно, наступна їхня зустріч відбудеться першого червня.

Вони погодились з думкою, що будуть зустрічатися регулярно у майбутньому аби пожвавити діалог

«Вони погодились з думкою, що будуть зустрічатися регулярно у майбутньому аби пожвавити діалог, залучити мудрість та зусилля для спільного прагнення щодо денуклеаризації Корейського півострова», – повідомило північнокорейське інформаційне агентство.

Це вже був другий саміт двох Корей за останні два місяці. Після цієї останньої зустрічі, агенція KCNA повідомила, що наступний саміт двох Корей відбудеться першого червня, але не зазначила конкретно, що будуть зустрічатися саме два корейських лідери.

Ми є обережними оптимістами

Північнокорейська агенція додала, що Кім Чен Ин все ще зацікавлений в зустрічі з президентом США.

Речник президента Південної Кореї відповів на це, що «ми є обережними оптимістами, що все ще є надія на діалог США та Північної Кореї».