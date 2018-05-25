Голова Пентагону про саміт з Північною Кореєю: у нас є, ймовірно, деякі хороші новини

США мають, «ймовірно, деякі хороші новини» щодо проведення саміту з Північною Кореєю, повідомив голова Пентагону Джеймс Меттіс.

«У нас є, ймовірно, деякі хороші новини щодо Корейського саміту», – сказав Меттіс.

Голова Пентагону не уточнив, про що йде мова.

Він не виключив, що цей саміт відбудеться, «якщо в дипломатів вийде».

24 травня президент США Дональд Трамп скасував зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі. Водночас уже наступного дня американський лідер не виключив, що саміт все ж може відбутися.

Глава МЗС Північної Кореї Лі Ен Хо заявив, що відмова Трампа від запланованої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином є «неналежним вчинком».

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Упродовж останніх місяців офіційний Вашингтон вів активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав.

США домагаються від Північної Кореї цілковитої відмови від розробки ядерної зброї і перетворення Корейського півострова в зону, вільну від ядерної зброї. Одним із кроків на цьому шляху мало стати повне виведення з ладу північнокорейського полігону, де в останні роки проводили випробування ядерних зарядів. Його зруйнували 24 травня.