Трамп сподівається на успішну зустріч з лідером Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп сподівається, що його запланована зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином пройде успішно. Він зробив таку заяву 28 квітня після телефонних переговорів злідерами Південної Кореї і Японії.

Трамп повідомив в twitter, що мав «дуже довгу і добру розмову» з Мун Чже Іном і розповів Сіндзо Абе про свої плани щодо Північної Кореї.

Напередодні на прес-конференції за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель Трамп заявив, що не вважає, що лідер КНДР «грає в свої ігри», погодившись на проведення зустрічі з главою Південної Кореї.

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За словами президента США, його зустріч з Кім Чен Ином відбудеться «в найближчому майбутньому». Він не став називати точні дати, обмежившись заявою, що саміт може пройти в кінці травня або початку червня.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс також висловлював упевненість в тому, що майбутні переговори будуть результативними.