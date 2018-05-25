Трамп заявляє, що саміт із Кім Чен Ином досі може відбутися 12 червня

Президент США Дональд Трамп заявив, що саміт із лідером КНДР Кім Чен Ином досі може відбутися 12 червня, як і планували раніше.

«Ми побачимо, що трапиться, це (саміт – ред.) може бути 12-го», – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Президент підкреслив, що всі сторони зацікавлені в його зустрічі з Кімом: «Вони дуже хочуть зробити це, ми хочемо зробити це».

При цьому він зазначив, що «всі грають в ігри».

24 травня президент США Дональд Трамп скасував зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі.

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Упродовж останніх місяців офіційний Вашингтон вів активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав.

США домагаються від Північної Кореї цілковитої відмови від розробки ядерної зброї і перетворення Корейського півострова в зону, вільну від ядерної зброї. Одним із кроків на цьому шляху мало стати повне виведення з ладу північнокорейського полігону, де в останні роки проводили випробування ядерних зарядів. Його зруйнували 24 травня.