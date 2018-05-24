Президент Південної Кореї шкодує через скасування зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін висловив жаль через скасування зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Під час надзвичайної наради з питань національної безпеки Мун Чже Ін сказав, що «дуже шкодує, що саміт США та Північної Кореї не відбудеться за планом».

«Денуклеаризація Корейського півострова та постійний мир – це історичне завдання, яке не може бути відкинуте чи відкладене», – сказав Лун, додавши, що складно вирішити дипломатичні проблеми через нинішній метод комунікації між США та Північною Кореєю.

«Я сподіваюся, що лідери вирішать це питання через більш безпосередній і тісний діалог між собою», – сказав він.

22 травня Мун Чже Ін зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.Тоді Трамп заявив, що є велика ймовірність, що його зустріч з Кім Чен Ином не відбудеться 12 червня.

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі.

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Упродовж останніх місяців офіційний Вашингтон вів активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав.

США домагаються від Північної Кореї цілковитої відмови від розробки ядерної зброї і перетворення Корейського півострова в зону, вільну від ядерної зброї. Одним із кроків на цьому шляху мало стати повне виведення з ладу північнокорейського полігону, де в останні роки проводили випробування ядерних зарядів. Його зруйнували 24 травня.