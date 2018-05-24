Північна Корея зруйнувала свій ядерний полігон

​Північна Корея зруйнувала свій єдиний відомий ядерний полігон – Пхунгері.

КНДР підірвала тунелі. Крім того, були знищені наземні пункти спостереження, охоронні споруди й інші об'єкти, які обслуговували полігон.

Протягом останніх місяців офіційний Вашингтон веде активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав. Така зустріч між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином має відбутися 12 червня в Сінгапурі.

США домагаються від Північної Кореї цілковитої відмови від розробки ядерної зброї і перетворення Корейського півострова в зону, вільну від ядерної зброї. Одним із кроків на цьому шляху мало стати повне виведення з ладу північнокорейського полігону, де в останні роки проводили випробування ядерних зарядів.