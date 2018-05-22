Трамп має сумніви, що запланована з лідером КНДР зустріч відбудеться

Президент США Дональд Трамп заявив, що є «великий шанс»,що його зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином не відбудеться 12 червня.

Трамп висловив сумніви щодо саміту в Сінгапурі в ході переговорів у Білому домі 22 травня з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, який перебуває у Вашингтоні.

«Є дуже великий шанс ... це не спрацює, і це нормально», –сказав Трамп журналістам.

«Це не означає, що це не спрацьовує протягом певного періоду часу, але це може виявитися невирішеним до 12 червня. Але є хороші шанси, що у нас буде зустріч», – додав він.

Трамп повідомив, що він «скоро» знатиме, чи відбудеться запланована зустріч, чи ні.

«Північна Корея має шанс бути великоюкраїною, і я думаю, що вони повинні скористатися цією можливістю», – сказав він.

Головною метою зустрічі Трампа з Мун Чже Іномбуло уточнення спільної стратегії для вирішення проблеми стосовно Північної Кореї.

Північна Корея засудила останні американсько-південнокорейські бойові навчання.

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Двотижневі військові навчання Південної Кореї та США Max Thunder розпочалися 11 травня. У них беруть участь близько 100 військових літаків, включно з бомбардувальниками Б-52 та винищувачами F-15E.

Протягом останніх місяців офіційний Вашингтон веде активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав. Така зустріч між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином має відбутися 12 червня в Сінгапурі.

США домагаються від Північної Кореї цілковитої відмови від розробки ядерної зброї і перетворення Корейського півострова в зону, вільну від ядерної зброї. Одним із кроків на цьому шляху має стати повне виведення з ладу північнокорейського полігону, де в останні роки проводили випробування ядерних зарядів.