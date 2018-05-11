Історична зустріч Трампа з Кім Чен Ином: чого прагнутиме кожна зі сторін?

За місяць у Сінгапурі має відбутися подія, яку багато хто вже встиг назвати безпрецедентною. Лідери США та Північної Кореї вперше зустрінуться на спільному саміті для того, щоб обговорити низку питань, які цікавлять весь світ. Чого прагне кожна зі сторін та чому місцем зустрічі обрали саме Сінгапур?

Президент США Дональд Трамп оголосив про проведення історичного саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, який має відбутися 12 червня. Багато хто вже встиг назвати зустріч безпрецедентною подією.

Трамп оголосив про саміт у своєму твітері після того, як Пхеньян визволив трьох американських в’язнів.

«Ми обидва будемо намагатися зробити це дуже особливим моментом для всесвітнього миру!» – написав американський президент у соціальній мережі.

Чого прагне кожна зі сторін?

Перемови, як очікується, триватимуть щонайменше один день. Основна тема – північнокорейська ядерна зброя.

Донині всі зусилля задля обмеження північнокорейської ядерної програми були невдалими – Пхеньян здійснив уже шість випробовувань із 2006 року. Міжнародні санкції та численні засудження не змінили думки керівництва країни.

Це історична можливість досягти того, чого світ не міг досягти десятиріччями

Тим часом із боку Пхеньяна поки що не було жодного слова про те, що саме вони можуть запропонувати на саміті, «але ключовими проблемами для країни стануть присутність 30 тисяч американських військовослужбовців у Південній Кореї та скасування санкцій, які придушують економіку», припускає оглядач британської медіакомпанії «Бі-бі-сі».

За словами сенатора-республіканця зі США Корі Ґарднера, який обговорював у середу підготовку до саміту із Трампом у Білому домі, ця зустріч надає проблиск надії щодо можливого прориву, повідомляє агентство AFP.

«Це момент для обережного оптимізму. Президент Трамп розуміє, що це історична можливість досягти того, чого світ не міг досягти десятиріччями», – зазначив політик.

Попри це, за його словами, Трамп тримає очі «широко розплющеними» щодо потенційних ризиків або ж невдач.

Для північнокорейського лідера цей саміт – шанс повернутися за стіл разом із іншими світовими лідерами, вважає Ґарднер.

Чому в Сінгапурі?

Раніше Трамп називав демілітаризовану зону на кордоні двох Корей чи Сінгапур можливими місцями для проведення саміту з Кімом.

Серед потенційних місць для проведення саміту були також США, Північна Корея, Монголія, В’єтнам. Зрештою, вибір упав на Сінгапур, і на це є низка причин, наголошується в виданні The New York Times.

По-перше, Сінгапур є нейтральною територією і не є договірним союзником США, на відміну від Південної Кореї, Японії чи Філіппін.

По-друге, обидві країни мають там посольства, і Північна Корея має там бізнесові організації, які не працюють через санкції, мовиться у статті.

«Північна Корея почуватиметься там більш комфортно, ніж в інших країнах»,– цитує автор Франкліна Лавіна, колишнього американського посла в Сінгапурі.

Сінгапур також вважається безпечним для обох лідерів. Ба більше, країна є медіа-центром Азії, що придаватиме більшого розголосу подіям 12 червня, вважає автор.

Багато аналітиків застерігають, що Кім навряд чи легко відмовиться від ядерної зброї і що слово «денуклеаризація» означає для обох сторін дещо різні речі, мовиться у статті «Бі-бі-сі».

Для того, щоб досягти успіху на саміті, США необхідно усвідомити, що Північна Корея може не захотіти відмовлятися від ядерної зброї, пише в розділі «точка зору» Джон Дейл Ґровер у статті для Fox News.

«Кім бачив, що сталося, коли Лівія, Ірак та Україна відмовилися від фактору ядерного стримування, і не хочуть поділяти їхню долю», – зауважує автор.

Раніше Трамп схвально відгукувався про переговори лідерів Південної і Північної Корей, що відбулися 27 квітня. За підсумками саміту, проведеного поблизу демаркаційної лінії, що розділяє дві країни, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявили, що Пхеньян і Сеул домовилися працювати над ядерним роззброєнням Корейського півострова.