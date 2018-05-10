Трамп назвав дату і місце зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться в Сінгапурі 12 червня.

Як написав Трамп у Twitter, обидва лідери намагатимуться перетворити зустріч в «особливу подію» для справи миру в усьому світі.

Напередодні президент США заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться не в демілітаризованій зоні, що розділяє КНДР і Південну Корею і пообіцяв назвати дату і місце зустрічі «упродовж трьох днів».

Раніше Трамп називав демілітаризовану зону і Сінгапур можливими місцями для проведення саміту з Кімом.

9 травня у Північній Кореї був державний секретар США Майк Помпео, щоб завершити підготовку зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Разом з Помпео до США повернулися троє американців, затриманих Північною Кореєю.

Раніше Трамп схвально відгукувався про переговори лідерів Південної і Північної Корей, що відбулися 27 квітня. За підсумками саміту, проведеного поблизу демаркаційної лінії, що розділяє дві країни, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявили, що Пхеньян і Сеул домовилися працювати над ядерним роззброєнням Корейського півострова.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Неформальний фоторепортаж із саміту корейських лідерів

Минулого року напруженість у регіоні загострилася після того, як Північна Корея почала випробування балістичних ракет і провела ядерне випробування, а Кім і Трамп обмінялися погрозами й образами. Однак на початку цього року Кім почав несподівану дипломатичну кампанію, яка включала участь КНДР у зимових Олімпійських іграх в Південній Кореї.