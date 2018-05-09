Трамп: зустріч із Кім Чен Ином буде не в демілітаризованій зоні між Кореями

Президент США Дональд Трамп заявляє, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться не в демілітаризованій зоні, що розділяє КНДР і Південну Корею. Про це він сказав 9 травня у Білому домі, додавши, що місце і час зустрічі оприлюднить «упродовж трьох днів».

Раніше Трамп називав демілітаризовану зону і Сінгапур можливими місцями для проведення саміту з Кімом.

9 травня у Північній Кореї був державний секретар США Майк Помпео, щоб завершити підготовку зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Держсекретар США Майк Помпео 9 травня в столиці КНДР Пхеньяні заявив, що Сполучені Штати віддані роботі з Північною Кореєю для забезпечення миру на Корейському півострові.

Президент США Дональд Трамп раніше сьогодні повідомив, що троє американців, затриманих Північною Кореєю, летять додому разом з державним секретарем Майком Помпео.

Візит до Пхеньяна є другою поїздкою Помпео в Північну Корею в цьому році. Про його відліт до КНДР увечері 7 травня пресі не повідомляли.