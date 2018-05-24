У Північній Кореї відреагували на скасування Трампом зустрічі

Глава МЗС Північної Кореї Лі Ен Хо заявив, що відмова президента США Дональда Трампа від запланваної зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином є «неналежним вчинком». На своїй сторінці в twitter він написав, що «Відкритий лист» до Кім Чен Ина і те, як він було переданий, – це «цілковита неповага».

«КНДР не шкодувала сил, щоб показати добру волю, включаючи знищення на цьому тижні ядерного полігону Пунгері», – написав Лі Ен Хо.

«У КНДР зараз пізня ніч, тому заява Кім Чен Ина з приводу зарозумілою балаканини Дональда Трампа буде завтра», – додав він.

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі.

Протягом останніх місяців офіційний Вашингтон вів активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав.

США домагаються від Північної Кореї цілковитої відмови від розробки ядерної зброї і перетворення Корейського півострова в зону, вільну від ядерної зброї. Одним із кроків на цьому шляху мало стати повне виведення з ладу північнокорейського полігону, де в останні роки проводили випробування ядерних зарядів. Його зруйнували 24 травня.