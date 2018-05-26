Лідери Південної Кореї і КНДР зустрілися, щоб обговорити зустріч з Трампом

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрілися в прикордонній зоні для обговорення саміту Північної Кореї і США.

Як повідомляє адміністрація південнокорейського президента, переговори лідерів двох країн тривали дві години.

В адміністрації додають, що заява про результати переговорів очікується завтра.

22 травня Мун Чже Ін зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.Тоді Трамп заявив, що є велика ймовірність, що його зустріч з Кім Чен Ином не відбудеться.

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі. Президент Південної Кореї висловив жаль через скасування цієї зустрічі.

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Упродовж останніх місяців офіційний Вашингтон вів активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав.

США домагаються від Північної Кореї цілковитої відмови від розробки ядерної зброї і перетворення Корейського півострова в зону, вільну від ядерної зброї. Одним із кроків на цьому шляху мало стати повне виведення з ладу північнокорейського полігону, де в останні роки проводили випробування ядерних зарядів. Його зруйнували 24 травня.