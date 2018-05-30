Заступник лідера Північної Кореї прибув до США

Північна Корея заявляє, що віце-прем’єр-міністр Північної Кореї Кім Йонг Чол прибув до Нью-Йорка для переговорів щодо особистої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Представник місії Північної Кореї в Організації Об'єднаних Націй сказав, що помічник лідера країни прибув літаком Air China у Нью-Йорк в Міжнародний аеропорт Джона Кеннеді 30 травня.

Найвідоміший північнокорейський чиновник, який відвідував США з 2000 року, як очікується, зустрінеться з державним секретарем США Майком Помпео 31 травня.

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24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину листа про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже 26 травня президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.

Пізніше президент США підтвердив, що до Північної Кореї прибула група офіційних представників Сполучених Штатів для переговорів про підготовку зустрічі Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.