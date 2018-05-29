Білий дім: Трамп зустрінеться з президентом Японії перед очікуваним самітом із Кімом

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з прем’єром Японії Сіндзо Абе напередодні «очікуваного саміту» з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, повідомляє Білий дім.

За повідомленням, Трамп і Абе під час переговорів 28 травня обговорювали спільну мету досягти «повного і стійкого ядерного, хімічного і біологічного роззброєння і демонтажу ракетної програми Північної Кореї».

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24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину листа про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже 26 травня президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.

Пізніше президент США підтвердив, що до Північної Кореї прибула група офіційних представників Сполучених Штатів для переговорів про підготовку зустрічі Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.