ЗМІ: група офіціних осіб США прибула у Північну Корею для підготовки зустрічі лідерів країн

Група американських офіційних осіб у неділю прибула до Північної Кореї для переговорів про підготовку до саміту за участю президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина, повідомила газета Washington Post.

Посилаючись на джерело, знайоме з організацією візиту, газета пише, що підготовчу роботу очолює колишній посол США в Південній Кореї Сун Кім , який у даний час працює на Філіппінах і був спеціально викликаний для виконання цього завдання.

Раніше повідомлялося про те, що близько 30 співробітників Білого дому і Держдепартаменту вирушили до Сінгапура для підготовки саміту, який запланований на 12 червня.

Кілька днів тому Трамп заявив про скасування зустрічі з Кім Чен Ином, звинувативши КНДР в недружній риториці. Однак потім і Трамп, і держсекретар Майк Помпео дали зрозуміти, що проведення саміту 12 червня в Сінгапурі – як і раніше – є можливим.

У суботу на кордоні Північної і Південної Кореї пройшла зустріч Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Як заявив у неділю південнокорейський президент, Кім Чен Ин на зустрічі підтвердив свою прихильність денуклеаризації Корейського півострова і висловив надію, що зустріч 12 червня відбудеться і що вона пройде успішно.