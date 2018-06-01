Трамп підтвердив зустріч з Кім Чен Ином 12 червня

Президент США Дональд Трамп підтвердив проведення зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі. Про це Дональд Трамп повідомив після зустрічі з заступником голови владної в Північній Кореї Трудової партії Кореї Кім Йон Чхолем.

Трамп повідомив, що йому передали лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина, який президент США охарактеризував його як «гарний і цікавий».

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24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину листа про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже 26 травня президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.

Вашингтон прагне до повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на певні економічні пільги для Пхеньяна.