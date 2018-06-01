Трамп у Білому домі зустрівся з віце-прем’єром Північної Кореї

У Білому домі заявляють, що президент США Дональд Трамп особисто зустрівся з віце-прем’єр-міністром Північної Кореї Кім Йонг Чолом.

Як повідомила речниця Сара Сандерс, в Білому домі з північнокорейським посадовцем зустрічався Трамп і Державний секретар США Майк Помпео.

Сандерс також повідомила, що на зустрічі був присутній американський радник з питань національної безпеки Джон Болтон.

Зустріч відбулася на наступний день після того, як Кім Йонг Чол зустрівся в Нью-Йорку з держсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорку задля переговорів щодо запланованого на 12 червня саміту Трампа та лідера Північної Кореї.

Державний департамент США 31 травня заявив, що переговори в Нью-Йорку закінчилися швидко «через досягнутий прогрес».

Але трохи пізніше, 31 травня, Трамп зменшив шанси швидкого прориву на запланованому саміті щодо денуклеаризації Корейського півострова: «Є шанс, що це не буде зроблено на одній зустрічі або на двох зустрічах, або трьох. Але це буде зроблено в якийсь момент».

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24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину листа про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже 26 травня президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.

Вашингтон прагне до повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на певні економічні пільги для Пхеньяну.