Білий дім розповів про підготовку до саміту із участю Трампа й Кім Чен Ина

Американська сторона «активно готується» до саміту із участю президента США Дональда Трампа й лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

«Щодо Північної Кореї. Ми активно готуємося до саміту між президентом США та лідером КНДР 12 червня. Передова група в Сінгапурі завершує логістичні приготування і буде залишатися на місці доти, доки не почнеться саміт. У демілітаризованій зоні делегація посла США продовжує дипломатичні переговори із північнокорейською делегацією. Обговорення були дуже позитивними, досягнуто значного прогресу», – заявила Сандерс.

За її словами, попередньо, зустріч має розпочатися о 9:00 за сінгапурським часом (близько 4:00 за Києвом).

Сандерс додала, що Трамп отримує щоденні звіти щодо Північної Кореї від безпекової команди.

24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину листа про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже 26 травня президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.

1 червня після зустрічі з заступником голови Центрального комітету владної в Північній Кореї Трудової партії Кореї Кім Йон Чхолем Трамп заявив, що саміт все ж відбудеться.

Вашингтон прагне до повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на певні економічні пільги для Пхеньяна.