Асад хоче приїхати у Північну Корею на зустріч з Кім Чен Ином – ЗМІ

Президент Сирії Башар Асад має намір відвідати Пхеньян для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, повідомляють північнокорейські державні ЗМІ.

3 червня Державне інформаційне агентство KCNA повідомило, що Асад висловив це побажання під час візиту у Дамаск північнокорейського посла Мун Чен Нама 30 травня .

Водночас, чи планує Асад конкретну поїздку до Північної Кореї, наразі не відомо, оскільки від сирійського уряду не було жодного офіційного коментаря.

Заява Асада пролунала у момент, коли міжнародна увага зосереджена на зустрічі між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом, запланованій на 12 червня у Сінгапурі. Раніше північнокорейський лідер підтвердив свою прихильність ідеї денуклеаризації Корейського півострова, проте наполягає, що її необхідно проводити поступово, в обмін на поступки з боку США. Сполучені Штати, у свою чергу, виступають за безумовну відмову Пхеньяна від ядерної зброї.

Окрім того, 31 травня в Пхеньяні побував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого прийняв Кім Чен Ин. Речник російського президента Сергій Пєсков проанонсував ймовірну зустріч Кім Чен Ина з Володимиром Путіном.

Пхеньян і Дамаск підтримують добрі стосунки, і спостерігачі Організації Об'єднаних Націй підозрюють Північну Корею у співпраці з Сирією щодо виготовлення хімічної зброї, що Пхеньян заперечує.