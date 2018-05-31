США запровадили чергові санкції проти Ірану

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти трьох іранських організацій і шести громадян Ірану. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті міністерства 30 травня.

За даними відомства, ці організації й фізичні особи відповідальні за серйозні порушення у сфері прав людини.

До списку увійшли проурядова група «Ансар-е Хезболла», в’язниця «Евін» у Тегерані і підтримувана урядом компанія-розробник мобільних додатків Hanista Programming Group. Під обмеження потрапили троє лідерів «Ансар-е Хезболли», двоє урядовців, відповідальних за цензуру, і директор іранського державного мовлення IRIB.

У заяві Міністерства фінансів вказано, що Тегеран тратить національні ресурси, що належать іранському народу, і використовує їх для придушення свободи слова і цензури.

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8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів з ядерного угоди з Іраном. Він також попередив про поновлення проти Ірану санкцій, знятих у рамках угоди.

В Ірані розкритикували рішення і заявили, що готові відновити ядерні роботи.

Угода, підписана в 2015 році Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, Францією і США з одного боку й Іраном – з іншого, передбачала зняття з Тегерана економічних санкцій США і Євросоюзу в обмін на згортання іранською владою ядерної програми.