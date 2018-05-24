МАГАТЕ: Іран дотримується ядерної угоди

Іран зберігає свою ядерну програму в рамках обмежень, встановлених ядерною угодою 2015 року, незважаючи на вихід США з цієї угоди, повідомляє МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Іран дотримується обмежень на рівні, на якому він може збагатити уран, зберігати запас збагаченого урану та інше.

МАГАТЕ заявило, що запаси збагаченого урану Ірану залишаються в межах ліміту 300 кілограмів, як це визначено в угоді, згідно з якою Іран обмежив свою ядерну діяльність в обмін на скасування санкцій.

Проте агенція критикує Іран за те, що він створює перепони так званим інспекціям «додаткового доступу» в рамках додаткового протоколу МАГАТЕ, який Іран реалізує в рамках цієї угоди.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід США з ядерної угоди, укладеної між Іраном і шістьма світовими державами. Він додав, що підпише «президентський меморандум, щоб почати відновлювати ядерні санкції США проти іранського режиму».

Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».

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Іран у відповідь заявив, що готовий відновити ядерні роботи.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму.