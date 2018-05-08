Роугані: Іран готовий відновити ядерні роботи

Президент Ірану Хасан Роугані заявляє, що Тегеран готовий відновити ядерні роботи після переговорів з представниками європейських країн – підписантів ядерної угоди. Роугані сказав про це 8 травня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його країни з угоди і намір відновити санкції проти Тегерана.

«Якщо переговори проваляться, Ісламська республіка збагачуватиме уран у більших обсягах, ніж раніше… у найближчі тижні. Я наказав іранській атомній організації, що ми почнемо збагачувати уран активніше, ніж раніше, коли це буде потрібно», – сказав Роугані в телезверненні.

Він також звинуватив США в тому, що вони так і не виконали перед Ірану свої обіцянки в повному обсязі.

Напередодні президент Ірану пригрозив Вашингтону «безпрецедентними наслідками», якщо США вийдуть з ядерної угоди.

Він додав, що США не зможуть завдати шкоди іранському народу виходом з угоди. Раніше влада Ірану неодноразово заявляла, що в разі виходу США з угоди, Тегеран відмовиться від своїх зобов’язань за документом.

12 травня спливає кінцевий термін, коли адміністрація США мала вирішити, чи продовжувати підтримувати дію угоди, чи відновити санкції проти Ірану.

Дональд Трамп, який іще з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу, погрожує вивести США з угоди. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує войовничі угруповання на Середньому Сході і продовжує програму розвитку балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму. Угода не забороняє Іранові створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.