«Героїчний вчинок» чи «найбільша помилка»? – реакції на рішення США вийти з ядерної угоди з Іраном

Іран заявив, що США «зробили помилку», вийшовши з ядерної угоди і погрозивши Іранрові відновленням санкцій. Про це заявив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном про ядерну програму Тегерана. Як сказав президент, це рішення ухвалене на підставі попередніх консультацій із союзниками США на Близькому Сході. Трамп оголосив, що указ про відновлення антиіранських санкцій буде підписаний негайно і санкції наберуть чинності в повному обсязі. Європейські лідери вже висловили жаль із приводу цього рішення Вашингтона.

Повідомлення про те, що США виходять з ядерної угоди з Іраном та планують відновити санкції, викликало бурхливу реакцію в іранському парламенті. Депутати підпалили американський прапор із вигуками «Смерть Америці». Спікер іранського парламенту Алі Ларіджані заявив, що тепер від європейських держав та від інших світових лідерів залежить майбутнє цієї угоди.

Вихід з ядерної угоди є дипломатичним шоу, Іран не має жодних зобов’язань дотримуватися своєї частини угоди за нинішніх обставин

«Вихід з ядерної угоди є дипломатичним шоу, Іран не має жодних зобов’язань дотримуватися своєї частини угоди за нинішніх обставин», – заявив Ларіджані на засіданні парламенту 9 травня. «Зрозуміло, що Трамп розуміє лише мову сили», – додав він.

Ларіджані також заявив, що доручив ядерному департаментові країни розпочати «відновлення ядерної програми у повному обсязі».

На офіційному сайті іранського верховного лідера аятоли Алі Хаменеї заявилася заява, в якій мовиться, що Дональд Трамп «зробив помилку». Також Хаменеї сказав, що дії Трампа загрожують безпеці іранського народу та теократичного уряду країни. Хаменеї також заявив, що в промові Трампа було «10 брехливих тверджень», але не уточнив, що саме він має на увазі.

«Жахлива одностороння угода» – Трамп

Жахлива, одностороння угода, яку ніколи, ніколи не можна було укладати

У телевізійному зверненні президент Дональд Трамп заявив, що відкликає підпис Америки з ядерної угоди з Іраном, яка, на його думку, була «жахливою, односторонньою угодою, яку ніколи, ніколи не можна було укладати». Трамп наголосив, що Тегеран повною мірою відчує рішучу позицію США. «Коли я щось обіцяю, я тримаю своє слово», – сказав Трамп.

​

​Інші країни, які також є сторонами угоди з Іраном, висловили жаль з приводу рішення Вашингтона, бо, на їхню думку, це була угода, яка мала вплив на стримування поширення ядерної зброї у світі. Крім США, угоду з Іраном 2015 року підписали Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія та Китай, також її підтримала Рада безпеки ООН.

Інші підписанти угоди наполягають, що хотіли б, щоб вона залишалася чинною. «Всі разом ми наголошуємо, що залишаємося вірними цій угоді. Вона є важливою для нашої колективної безпеки», – заявили президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель та прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей після наради у вівторок.

Вони закликали Вашингтон зробити так, щоб «структура угоди залишилася недоторканою, і не вживати дії, які б стали на перешкоді повній імплементації угоди іншими сторонами угоди».

Багатостороння угода, підписана в 2015 році Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, Францією і США, з одного боку, та Іраном – з іншого, передбачала зняття з Тегерана економічних санкцій – в обмін на згортання іранською владою ядерної програми.

У вівторок керівництво Ірану почало переговори з представниками Британії, Франції, Німеччини, Росії та Китаю, щоб визначити, як буде діяти угода з ними після виходу з неї Сполучених Штатів.

«Якщо ми зможемо досягти співпраці з рештою учасників угоди, ми залишимося у ній», – заявив президент Ірану Хасан Роугані і попередив при цьому, що Іран готовий відновити ядерну програму, згорнуту заради угоди, яка скасовувала американські санкції.

Вихід США з угоди з Іраном – «героїчний вчинок» – Нетаньягу

Тим часом прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу привітав рішення президента США, назвавши його «героїчним вчинком». Нетаньягу від самого початку був супротивником угоди, яка, за його словами, ніколи не усувала небезпеки продовження розвитку ядерної зброї Тегераном. На підтвердження своїх слів Нетаньягу навів дані ізраїльської розвідки, які, за його словами, свідчили про те, що Іран ніколи не полишав ідеї створення ядерної зброї.

Саудівська Аравія також привітала рішення США, заявивши, що Іран використовував економічні переваги угоди задля того, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні, у той час як Тегеран продовжував розвивати балістичні ракети і підтримувати бойовиків.

У Росії основна увага 9 травня була прикута до святкувань Дня перемоги, але російський посол у США Дмитро Полянський заявив, що його країна «глибоко розчарована» рішенням Вашингтона. На запитання, чи це рішення призведе до збільшення напруженості в регіоні, він відповів одним словом: «напевно».

Критикує рішення США і Сьюзан Райс, колишня радниця президента Барака Обами з питань безпеки. Вона говорить, що це була досі найбільша помилка президента Трампа, бо тепер Іран може без обмежень продовжувати здійснювати свою ядерну програму, а США втратять лідерські позиції та опиняться у міжнародній ізоляції у зв’язку з цим рішенням. На думку Райс, стосунки з Європою будуть ще більш напруженими, бо Вашингтон погрожує санкціями тим європейським компаніям, які продовжуватимуть економічну співпрацю з Іраном в рамках чинної угоди.