Верховний лідер Ірану про вихід США із ядерної угоди: Трамп зробив помилку

Президент США Дональд Трамп «зробив помилку», ухваливши рішення про вихід з ядерної угоди з Іраном, заявив верховний лідер близькосхідної країни аятола Алі Хаменеї.

«Ви почули вчора ввечері, що президент США зробив кілька дурних та поверхневих коментарів… У його коментарях було, напевно, понад 10 випадків брехні. Він погрожував режиму та людям, кажучи, що ви робите так і так. Пане Трамп, я кажу вам від імені іранського народу: ви зробили помилку», – заявив Хаменеї.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід США з ядерної угоди Ірану з шістьма світовими державами. Він додав, що підпише «президентський меморандум, щоб почати відновлювати ядерні санкції США проти іранського режиму».

Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».

Іран у відповідь заявив, що готовий відновити ядерні роботи.

Дональд Трамп, який іще з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикував ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу, погрожує вивести США з угоди. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує войовничі угруповання на Середньому Сході і продовжує програму розвитку балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму. Угода не забороняє Іранові створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.