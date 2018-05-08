Лідери Франції, Британії і Німеччини заявляють про відданість угоді з Іраном

Лідери Франції, Німеччини і Великої Британії заявляють, що продовжать виконувати положення ядерної угоди з Іраном, попри рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який заявив про вихід США з угоди.

У спільній заяві британський прем’єр Тереза Мей, канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон заявили, що «працюватимуть з усіма іншими сторонами», що підписали документ.

Вони також закликали США утримуватися від дій, що перешкоджають іншим підписантам ядерної угоди з Іраном продовжувати її виконувати.

Офіс Макрона повідомив, що президент Франції 8 травня поговорив із Меркель і Мейпро іранську угоду й наступні кроки після рішення Трампа.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина і Британія шкодують через рішення Трампа вийти з ядерної угоди. «На карту поставлене питання про режим ядерного нерозповсюдження», – написав він у Twitter.

Голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Федеріка Могеріні заявила, що ЄС «має намір зберегти» угоду, яку вона назвала «одним із найбільших досягнень дипломатії».

Російська сторона також розкритикувала рішення Трампа. Міністерство закордонних справ країни назвало його «маскуванням зведення політичних рахунків з Іраном».

Саудівська Аравія, суперник Ірану в регіоні, привітала рішення президента США відмовитися від «неякісної угоди».

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід США з ядерної угоди Ірану з шістьма світовими державами. Він додав, що підпише «президентський меморандум, щоб почати відновлювати ядерні санкції США проти іранського режиму».

Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».

Іран у відповідь заявив, що готовий відновити ядерні роботи.

Дональд Трамп, який іще з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикував ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу, погрожує вивести США з угоди. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує войовничі угруповання на Середньому Сході і продовжує програму розвитку балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму. Угода не забороняє Іранові створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.