Помпео: США прагнуть зміни поведінки Ірану, а не зміни режиму

Державний секретар США Майк Помпео вважає, що «зміна режиму» не є метою політики президента Дональда Трампа щодо Ірану.

«Це не про зміну режиму», – сказав Помпео в інтерв’ю «Голос Америки» 25 травня.

«Йдеться про зміну поведінки керівництва в Ірані, щоб воно рахувалося з тим, що іранський народ дійсно хоче», – додав він.

Ця заява Помпео з’являється трохи більше двох тижнів після того, як Трамп заявив про вихід США з ядерної угоди 2015 року, яку підписав Іран з шістьма країнами.

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Іран у відповідь заявив, що продовжує далі бути учасником угоди, але вимагає для себе надійних гарантій її виконання іншими учасниками і в разі потреби готовий поновити свою ядерну програму.

За угодою, Тегеран різко обмежив свою ядерну програму, щоб унеможливити створення ядерної зброї, а світова спільнота почала знімати з Ірану санкції, накладені раніше через цю програму.

Дональд Трамп іще в часи передвиборчої кампанії різко критикував цю угоду, яку від США уклала адміністрація попереднього президента Барака Обами, і обіцяв у разі перемоги вивести з неї США.