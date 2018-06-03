Пом’якшення санкцій для КНДР не буде до повної денуклеаризації – глава Петнагону

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що ніякого послаблення санкцій щодо Північної Кореї не відбудеться доки КНДР «не зробить незворотні кроки в напрямку повної денуклеаризації». Про це Меттіс заявив сьогодні, 3 червня перед зустріччю зі своїми південнокорейськими і японськими колегами в Сінгапурі.

«Ми будемо продовжувати виконувати всі резолюції Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї», – підкреслив глава Пентагону. «Північна Корея отримає допомогу тільки тоді, коли продемонструє перевірені та незворотні кроки з денуклеаризації», – додав Меттіс, виступаючи на конференції з безпеки в Шангрі-Ла.

Заява міністра оборони була зроблена після того, як 1 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином все-таки відбудеться 12 червня. Трамп спочатку погодився на проведення зустрічі, а потім скасував її, пізніше знову запропонував її провести. Трамп сказав, що очікує «дуже позитивного результату» на переговорах з главою КНДР з приводу припинення ядерної програми Північної Кореї.

Проти Пхеньяна були введені санкції у зв’язку з проведенням КНДР випробувань ядерної зброї і пусками балістичних ракет в порушення резолюцій ООН.