Австрія розстелила червоний килим Путіну, але не пообіцяла скасування санкцій

Президент Росії Володимир Путін скористався візитом до Австрії, щоб знову закликати до скасування санкцій Європейського союзу щодо Москви, накладених за захоплення Росією Криму та за російську підтримку сепаратистської війни на сході України.

Прем’єр-міністр Австрії Себастіан Курц заявив у вівторок, що Відень дотримуватиметься спільної політики санкцій Євросоюзу, хоча в австрійській урядовій коаліції бере участь крайня права «Партія свободи», яка невдоволена санкціями.

Особливо ми сподіваємося на поступ на сході України

Володимир Путін доводив у Відні, що Росія успішно долає економічні труднощі, спричинені санкціями, але хоче їх позбутися.

«Ці санкції шкідливі для всіх – і для тих, хто їх ініціював, і тих, проти кого вони спрямовані. Тому я вважаю, що всі зацікавлені у їхньому скасуванні», – сказав російський президент на прес-конференції.

Курц сказав, що передумовою можливого поступового скасування санкцій має бути просування до припинення кривавого конфлікту в Україні.

«Ми сподіваємося, що з допомогою інтенсивнішого діалогу буде досягнуто поступу у відносинах ЄС та Росії. Особливо ми сподіваємося на поступ на сході України», – відповів австрійський прем’єр-міністр.

Візит до Відня став першою поїздкою Путіна на Захід після його обрання у березні на четвертий термін на посаду президента.

Австрія – член Європейського союзу, але не входить до НАТО і, вказуючи на свою нейтральність, була однією з небагатьох західних країн, яка не висилала нещодавно російських дипломатів у відповідь на напад із застосуванням нервово-паралітичної отрути в англійському Солсбері.

Уряд Великої Британії поклав відповідальність на Росію за спробу убивства колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його дочки.

Розслідування нападу, що стався 4 березня в Англії, досі триває, і жодних імен підозрюваних досі не названо.

Незручні запитання Путіну

Російський президент був змушений виправдовуватися або уникав відповідей під час широкого інтерв’ю австрійському телеканалові ORF напередодні поїздки до Відня.

Володимир Путін не зміг відповісти журналістові Арміну Вульфу, чому створена з його участю російська урядова партія «Єдина Росія» підписала 2016 року угоду про співпрацю саме з крайньою правою «Партією свободи» Австрії.

На наполегливі запитання про використання російської армії при захопленні Криму та про застосування російської ракети для збиття над Україною авіалайнера рейсу MH17 Путін невдоволено заявив: «Якщо вам не подобаються мої відповіді, то не задавайте мені запитань».

Російський президент при цьому не заперечив факту участі російських військових в окупації Криму і не сказав, що ракета, якою був збитий пасажирський літак над Україною, була не російською.

Натомість Путін скаржився, що Росію не залучили до міжнародного розслідування, якому він закинув необ’єктивність.

У відповідь на запитання Вульфа про діяльність так званого «кухаря Путіна» Євгена Пригожина російський президент визнав, що знає його особисто, але запропонував журналістові розпитувати про Пригожина в інших.

Євген Пригожин – один з 13 росіян, якому висунув обвинувачення спеціальний прокурор зі США Роберт Мюллер у межах розслідування російського втручання в американські вибори.

У низці журналістських розслідувань Пригожина назвали пов’язаним з так званими «фабриками тролів» під егідою компанії «Агентство інтернет-досліджень» (Internet Research Agency), що беруть участь у кампаніях маніпуляції інформацією в інтернеті, зокрема під час президентської кампанії у США 2016 року.

Пригожин нагороджений російським орденом «За заслуги перед вітчизною».

Співробітник Інституту гуманітарних наук в Австрії Антон Шеховцов пише, що, на відміну від стриманих і часто некритичних австрійських політиків, преса в тій країні з нагоди візиту російського президента порушувала багато гострих питань щодо політики Москви.