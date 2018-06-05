Росія не прагне розділити Європу – Путін перед візитом до Відня

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва зацікавлена в «об’єднаному і процвітаючому» Європейському союзі. Він сказав про це в інтерв’ю австрійському телеканалу ORF напередодні свого візиту до Відня.

«Чим більше проблем є в ЄС, тим більшими є ризики і непевність для нас… Нам потрібно вибудовувати співпрацю з ЄС. Ми не прагнемо розділити Євросоюз», – сказав Путін.

Путін також заперечив, що Росія «сіє розбрат», підтримуючи тісні зв'язки з європейськими популістськими рухами, такими як права Партія свободи (FPO), що є частиною австрійського уряду.

5 червня у Відні Путін має провести переговори з президентом Австрії Александером ван дер Белленом і канцлером Себастіаном Курцом. Це перший візит Путіна до Західної Європи з моменту його переобрання на четвертий термін у березні цього року.

Відносини Москви із Заходом залишаються напруженими, зокрема, через її агресію в Україні, роль у сирійському конфлікті й отруєнні колишнього російського шпигуна і його дочки у Великій Британії.

Під час переговорів, як очікують, йтиметься, зокрема, про санкції ЄС, запроваджені проти Росії після анексії українського Криму в березні 2014 року, і підтримки бойовиків на сході України.

Консервативний лідер Австрії Курц виступає за поступове скасування санкцій, якщо буде досягнутий прогрес у вирішенні українського конфлікту.

Лідер партнера Курца по коаліції Гайнц-Крістіан Штрахе раніше закликав скасувати обмежувальні заходи.