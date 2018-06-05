Експерти про друзів Путіна в Європі та санкції ЄС проти Росії

Новий прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступає за перегляд санкцій, запроваджених Заходом проти Росії, зокрема, через агресію Москви проти України. «Ми будемо підтримувати політику відкритості щодо Росії... Ми будемо наполягати на перегляді системи санкцій», – сказав Конте 5 червня під час свого першого виступу в парламенті Італії перед голосуванням за довіру прем’єрові. Раніше за скасування санкцій проти Росії виступив віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе. Про це він заявив перед візитом до Австрії президента Росії Володимира Путіна. 5 червня у Відні глава Кремля провів зустрічі з лідерами Австрії. Заяви деяких європейських політиків про необхідність скасування санкцій проти Росії лунають останнім часом із новою силою. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували політологи Сергій Таран та Дмитро Орєшкін.