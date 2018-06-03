Віце-канцлер Австрії виступає за скасування санкцій проти Росії

Віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе висловився за скасування санкцій проти Росії. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Oesterreich.

«Санкції завдали шкоди, зокрема, нашій австрійській економіці. Настав час покласти край цим болісним санкціям і нормалізувати політичні та економічні відносини з Росією», – заявив Штрахе.

Хайнц-Крістіан Штрахе є лідером правої Партії свободи, яка входить до коаліції консерваторів канцлера Себастьяна Курца. Штрахе неодноразово заявляв, що не підтримує санкції ЄС проти Москви.

За кілька днів до Відня приїде президент Росії Володимир Путін, який проведе зустріч з австрійським колегою Александром ван дер Белленом. Штрахе заявив, що також зустрінеться з російським лідером та «з нетерпінням чекає обміну ідеями».

У липні 2014 року Євросоюз і США запровадили санкції щодо Росії у зв’язку з подіями в Україні й неодноразово розширювали та продовжували їх.