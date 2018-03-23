У Росії оголосили офіційні результати виборів президента

Центральна виборча комісія Росії оголосили остаточні результати президентських виборів, що відбулися 18 березня. На засіданні 23 березня ЦВК визнала вибори дійсними і такими, що відбулися.

Згідно з підсумковими даними, чинний президент Росії Володимир Путін переобраний на новий 6-річний термін, набравши 76,7 відсотків голосів виборців. За даними ЦВК Росії, за Путіна проголосували понад половина тих, хто брав участь у виборах – понад 56 мільйонів осіб.

Друге місце на виборах посів кандидат від КПРФ Павло Грудінін, який отримав близько 12 відсотків голосів, третє місце – у лідера ЛДПР Володимира Жириновського. За нього проголосували майже шість відсотків виборців. Телеведуча Ксенія Собчак, яка називала себе «кандидатом проти всіх», отримала близько 1,7 відсотка голосів виборців.

Центрвиборчком Росії заявляв, що серйозних порушень на виборах президента Росії не зафіксовано.

Водночас у русі на захист прав виборців «Голос» заявили, що не можуть назвати ці вибори чесними, тому що не було вільної, конкурентної передвиборної кампанії. Крім того, в ході голосування спостерігачі зафіксували велику кількість таких порушень, як вкидання бюлетенів, маніпуляції зі списками виборців, завищення явки, примус до голосування бюджетників і військових.

Організація з безпеки і співпраці в Європі заявила, що на виборах в Росії не було реальної конкуренції. «18 березня президентські вибори в Росії проходили в надмірно контрольованій атмосфері, що характеризувалася постійним тиском на критичні голоси… Вибір без реальної конкуренції, як ми бачили, не є реальним вибором», – заявили в організації.

Європейський союз заявив, що не визнає підсумки російських виборів, які Москва провела і в анексованому нею Криму. Верховна Рада України також ухвалила відповідну заяву.

Влада Росії не допустила до виборів опозиціонера Олексія Навального, посилаючись на його судимість у справі про розкрадання, яку він сам називає політично мотивованою. Опозиціонер закликав своїх прихильників бойкотувати вибори президента.

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008 – 2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.