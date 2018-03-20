Україна ініціює дебати в ПАРЄ про невизнання російських виборів у Криму

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, депутат Верховної Ради України Володимир Ар’єв заявляє, що подав заявку на проведення дебатів на квітневій сесії ПАРЄ щодо невизнання російських виборів в анексованому Криму.

«Очевидно, Україна повинна звертатися до міжнародного співтовариства, щоб засудити незаконні вибори на анексованому півострові. Принаймні я, як голова делегації в ПАРЄ, вже подав заявку на проведення поточних дебатів на квітневій сесії в Страсбурзі. Але, очевидно, ми можемо віддати перевагу підтримці термінових дебатів з розширеної тематики щодо Росії, якщо таке подання на розширену тематику зробить делегація Великої Британії», – заявив Ар’єв проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня. За попередніми даними, Володимир Путін перемагає на російських виборах із рекордним результатом у 76,7 відсотка голосів і стає президентом вже на четвертий термін.

Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання «виборів» на півострові.

19 березня речниця МЗС України Мар’яна Беца повідомила, що список із 140 осіб, причетних до організації і проведення голосування в анексованому Криму, передали ЄС. В Євросоюзі це підтвердили.

Верховна Рада України має намір голосувати за невизнання виборів президента Росії.