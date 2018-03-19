Чубаров: понад 90% кримських татар проігнорували російські вибори у Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє, що понад 90% кримських татар на півострові «абсолютно проігнорували» російські вибори президента. Про це 19 березня він повідомив проектові Радіо Свобода Крим.Реалії під час акції під посольством Росії в Україні.

Чубаров також висловив сумнів із приводу заяв російської влади анексованого Криму про те, що явка на півострові перевищила 70%.

«Аналіз показує, що до 17-ї години за місцевим часом, на виборчих дільницях явка була близько 30%. Люди просто не йшли на вибори. Їх витягували, всіх», – зазначив Чубаров.

Він додав, що в Криму люди, які демонструють відсутність лояльності до дій Росії, «повинні бути готові до репресій щодня».

Активіст кримськотатарського національного руху Заїр Смедляєв в ефірі Радіо Крим.Реалії також заявив, що в Криму проголосувало не більше ніж 10% кримських татар.

У той же час депутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек стверджує, як пишуть кримські ЗМІ, що явка на виборах президента Росії на півострові серед кримських татар перевищила 40%.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня. Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання «виборів» на півострові.

За попередніми даними, Володимир Путін перемагає на виборах із рекордним результатом у 76,7 відсотка голосів і стає президентом вже на четвертий термін.

За даними російського ЦВК, в анексованому Криму за Путін проголосували 71,6% виборців.

Верховна Рада України має намір голосувати за невизнання виборів президента Росії.