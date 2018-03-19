Рада цього тижня може визнати нелегітимними вибори в Росії – Парубій

Верховна Рада України цього тижня може ухвалити проект постанови про визнання нелегітимними виборів президента Росії, що відбулися 18 березня, заявляє голова парламенту Андрій Парубій.

Він спрогнозував, що питання може бути поставлене на голосування в сесійній залі 20 березня.

«Якщо комітет оперативно збереться, я зможу вже пообіді (на вечірньому засіданні) рекомендувати народним депутатам, щоб Верховна Рада дала свою відповідь на цю агресію, яку вчинила Росія, за назвою «вибори президента Росії», – сказав він.

Представники фракції «Народний фронт» Максим Бурбак і Георгій Логвинський 19 березня зареєстрували в парламенті проект постанови «Про заяву Верховної Ради з приводу невизнання Україною легітимності виборів президента РФ, їх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи».

Як заявив Логвинський у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, в разі ухвалення документ направлять міжнародним організаціям, парламентам інших країн із проханням про невизнання виборів у Росії.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня. Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання «виборів» на півострові.

За попередніми даними, Володимир Путін перемагає на виборах із рекордним результатом у 76,7 відсотка голосів і стає президентом вже на четвертий термін.